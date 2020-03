Decreto ‘Cura Italia’, Mallegni (Fi): “In contatto costante con le associazioni di categoria”

“Come responsabile nazionale del dipartimento commercio e turismo di Forza Italia e come senatore, ho sentito il bisogno di coinvolgere le associazioni di categoria del settore turistico e produttivo per discutere delle proposte emendative da presentare al Governo in relazione al decreto Cura Italia”. E’ questo il commento di Massimo Mallegni al termine della conference-call con i vertici nazionali delle associazioni di categoria Cna, Confesercenti, Confcommercio, Confindustria, Confartigianato, Federalberghi.

“Ho chiesto ai rappresentanti delle associazioni, visto lo stato di emergenza in cui opera anche il parlamento, di coordinarsi per presentare proposte unitarie e mirate sulle misure previste dal decreto, ora occorre essere pratici e pragmatici, ci sarà tempo per ragionare e proporre ulteriori misure che facciano ripartire l’economia una volta superata l’emergenza – spiega il senatore -. Ho riscontrato un’estrema collaborazione da parte di tutti e questo fa ben sperare per migliorare in maniera veloce e concreta la situazione attuale e limitare i danni in vista dei provvedimenti futuri. L’interlocuzione con i soggetti economici coinvolti da questa tragedia di cui non conosciamo ancora né la reale portata né tanto meno la durata, continuerà in maniera costante nei prossimi giorni per far si che nessuno venga lasciato indietro. Ognuno faccia la sua parte per uscirne nella maniera migliore possibile”.