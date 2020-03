Poche mascherine per i farmacisti, Montemagni (Lega): “Saccardi indichi dove rifornirsi”

La capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni prende parola a seguito di alcune segnalazioni sulla carenza di mascherine e guanti per i farmacisti della Versilia, chiedendo all’assessora alla salute Stefania Saccardi di intervenire.

“Fra le varie categorie che, obbligatoriamente, devono essere pienamente operative anche nell’epoca del coronavirus – afferma Elisa Montemagni – vi sono i farmacisti che, però, lamentano la carenza di appositi dispositivi protettivi, come mascherine e guanti. Segnali in tal senso – prosegue la consigliera – ci arrivano, ad esempio, dalla Versilia, dove, sia nelle farmacie comunali che in quelle private, pare che questa lacuna sia particolarmente accentuata. Il naturale e ripetuto contatto con i clienti potrebbe, se non muniti di adeguata protezione, contagiare infatti chi lavora e quindi auspichiamo che l’assessora Stefania Saccardi possa indicare all’ordine professionale un valido e continuativo canale dove rifornirsi di questi indispensabili dispositivi. Approfitto dell’occasione – sottolinea Montemagni – per unirmi, altresì, all’appello degli stessi professionisti che invitano le persone a non fare scorte di medicinali e di recarsi, quindi, in farmacia solo se ciò è strettamente indispensabile. Infine – conclude la rappresentante del Carroccio – evitiamo, com’è purtroppo successo, di muoversi da casa per acquistare, ad esempio, delle creme solari”.