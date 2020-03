Colucci: “Sanificazione delle strade, si prenda una decisione comune”

“Sulla sanificazione delle strade ci sarebbe da ridere se non fosse da piangere. Il Comune di Lucca e altri Comuni eseguono il lavaggio con acqua e disinfettanti. Il Comune di Capannori ed altri no perché ritengono questo lavaggio inquinante. Per cui la via Romana è sanificata fino a Antraccoli e dopo no”. Francesco Colucci, dei Riformisti Toscana per Italia Viva, chiede che le amministrazioni adottino una decisione comune.

“Non ho competenze per dire chi ha ragione – prosegue -, ma certo che una posizione comune andrebbe trovata, fosse solo per non dare ulteriori motivi di preoccupazione ai cittadini che resistono a questa emergenza ed hanno bisogno di certezze. Forse lavare le strade tutti, con la solo acqua, senza additivi, finché non torni la pioggia, potrebbe essere una soluzione unitaria e intelligente, ma forse troppo semplice”.

“L’emergenza Coronavirus sta facendo emergere errori istituzionali fatti negli anni passati che hanno frammentato troppo il potere decisionale, peggiorando le risposte in caso di crisi. Penso ai troppi poteri dati alle Regioni sulla sanità – afferma Colucci -, sul turismo, ma anche alla mancanza di un ruolo terzo fra gli enti locali come era la Provincia, indispensabile per uniformare le risposte dei Comuni su temi importanti come quelli sugli interventi economici in questa crisi o quelli più banali della pulizia delle strade. Il presidente della Provincia è ora un sindaco e quindi non più figura di equilibrio fra i Comuni, ma uomo di parte”.