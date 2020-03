Mallegni (FI) al governo: “Azzerare l’Iva sulle mascherine”

Iva azzerata o ridotta su tutti i dispositivi di protezione individuale. Ad invocarla è il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni che chiede al governo di adottare un provvedimento urgente per azzerare o ridurre al 4% l’Iva per mascherine, tute, camici, calzari, cuffie, occhiali ed altri “strumenti” indispensabili per contrastare la diffusione del contagio.

L’Iva per questi prodotti è attualmente al 22%. “Sarebbe un provvedimento di grande intelligenza ed aiuto – spiega Mallegni – per tutti, dalla Protezione Civile al sistema sanitario, dalle associazioni ai privati cittadini che già hanno enormi difficoltà a reperire le mascherine. Il Governo deve farlo prima ancora del decreto attualmente all’esame del Senato con una manovra d’urgenza. Questa sarebbe una risposta concreta”.