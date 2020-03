Emergenza virus, l’opposizione chiede un consiglio straordinario

Un consiglio comunale straordinario sull’emergenza Covid-19 in videoconferenza. A chiederlo sono i consiglieri comunali di opposizione a Lucca, che hanno già raccolto e presentato le firme necessarie alla convocazione.

“Riteniamo che vadano affrontate con urgenza le ricadute dell’epidemia Coronavirus sul nostro territorio sia sotto l’aspetto della salute che sotto quello economico, ma anche gli aspetti organizzativi connessi – si legge in una nota congiunta dei consiglieri comunali del gruppo SìamoLucca Remo Santini (primo firmatario della richiesta), Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini insieme ai consiglieri Marco Martinelli, Simona Testaferrata, Fabio Barsanti e Massimiliano Bindocci -. E’ urgente e non rinviabile la discussione delle misure necessarie per far fronte nel più breve tempo possibile alla situazione drammatica che si è venuta a creare anche a Lucca. Una seduta in cui si attivi quel confronto urgente tra tutte le forze politiche che invochiamo da settimane, con l’elaborazione di strategie finalizzate all’efficacia dell’azione governativa locale”.

“La convocazione di un consiglio comunale straordinario – secondo gli esponenti dell’opposizione – non solo è necessaria nel più breve tempo possibile, ma anche consentita dal nuovo decreto Legge del 17 marzo 2020 con il sistema della videoconferenza, peraltro già utilizzato dall’amministrazione in questi giorni per altre riunioni. Tra i temi che si vogliono portare all’attenzione dell’assemblea, la proposta di un modello organizzativo efficace dal punto di vista sanitario (come la richiesta già avanzata fin dai primi giorni di febbraio di riattivare Campo di Marte) e la proposta reale e concreta di utilizzare l’entrata straordinaria di 16 milioni di euro della vendita di Gesam Gas e luce per la cancellazione dei tributi locali“.

“Proponiamo anche che i gettoni di presenza che ci spetteranno per la seduta straordinaria – concludono i consiglieri di opposizione – vengano devoluti per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza del personale sanitario dell’ospedale San Luca. Auspichiamo infine, visto il carattere d’urgenza della seduta, che il presidente del consiglio comunale si attivi affinché il consiglio comunale straordinario si tenga ben prima del termine di 20 giorni entro i quali può essere convocato”.