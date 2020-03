Coronavirus, Montemagni e Biasci (Lega): “Forze ordine rimodulino turni di lavoro”

A tutela della sicurezza dei vari operatori delle forze dell’irdine, vista l’emergenza coronavirus, intervengono la capogruppo in consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni e il consigliere Roberto Biasci: “Oltre ad augurarci che le forze dell’ordine siano costantemente approvvigionate degli appositi dispositivi di sicurezza – affermano – e che tutte le generali disposizioni impartite vengano assolutamente seguite“.

“Ci riferiamo in particolare – proseguono – ad un’apposita nota diramata dall’Fsp, già Ugl Polizia di Stato, il quale, fra gli interventi tesi a tutelare il personale in servizio, auspica ci sia anche quello di rimodulare i turni di lavoro, proprio per evitare una promiscuità che potrebbe rivelarsi deleteria“.

“Nel documento inviato al questore di Firenze, ma immaginiamo valido a livello quantomeno regionale – precisano gli esponenti leghisti – si chiede agli organi competenti che, anche per la categoria dei funzionari, venga applicata una specifica ed idonea turnazione. Bisogna assolutamente evitare infatti che ci siano contagi fra i vari operatori di polizia, quotidianamente impegnati in diverse, importanti ed essenziali attività, tese, principalmente, a verificare il pieno rispetto delle varie ordinanze”.