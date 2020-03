Giunta ‘virtuale’, c’è anche il sindaco Tambellini

Riunione di giunta ‘virtuale’ questa mattina per il Comune di Lucca. Ha partecipato alla riunione a distanza, dal reparto di malattie infettive dell’ospedale, anche il sindaco, Alessandro Tambellini.

“Stamani – ha commentato il sindaco – ho riacquistato un altro po’ di forze e ho partecipato, in videoconferenza, alla giunta per salutare tutti e riprendere in mano le varie questioni che riguardano l’andamento del Comune. Dall’ospedale, ma con la mente a casa, alla mia famiglia, al mio lavoro, alla mia città”.

“Vi penso tutti – ha detto – seguiamo le regole, restiamo a casa, distanti ma uniti, perché uniti ce la faremo”.