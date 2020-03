La commissione sociale si terrà in videoconferenza

La commissione sociale del Comune di Lucca si svolgerà in videoconferenza. È questa l’idea dell’amministrazione comunale, sviluppata dall’assessora alle politiche sociali, Valeria Giglioli, e dal presidente della commissione sociale, Pilade Ciardetti, che ha attivato i responsabili dei servizi informatici di Palazzo Orsetti e gli uffici di segreteria per definire tutti i passaggi formali necessari per tenere la commissione in videoconferenza.

Un modo per affrontare al più presto le tante tematiche che stanno investendo in prima persona famiglie e cittadini a causa dell’emergenza Coronavirus e per aggiornare i membri della commissione sulle tante iniziative che l’amministrazione, il centro operativo comunale di Protezione Civile e gli uffici del sociale stanno coordinando e promuovendo per rispondere alle fasce più fragili della popolazione.

Stessa modalità di lavoro anche per il tavolo delle disabilità: anche in questo caso la riunione sarà organizzata da remoto.