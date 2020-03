Galletti (M5S): “Stop ai bollettini delle rette dei Comuni per le scuole”

Stop alle rette dei Comuni per le scuole. Così Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 Stelle, che su questo tema ha presentato un ordine del giorno in consiglio regionale.

“Le scuole in Toscana sono chiuse dal 5 marzo, ma ci sono Comuni in cui le famiglie continuano a ricevere i bollettini per il pagamento delle rette mensili per asili nido, scuole dell’infanzia e materne. Non è possibile che si vada in ordine sparso e che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B: la Regione ha il dovere di uniformare il trattamento per tutti, dando disposizione ai sindaci di sospendere le richieste di pagamento e al tempo stesso prevedendo un contributo da destinare ai Comuni, per evitare che si aggravino ulteriormente i loro problemi di bilancio”.

“Lo Stato e la Regione stanno facendo uno sforzo economico senza precedenti in questa fase di emergenza dovuta al coronavirus – aggiunge Galletti – ma serve un’attenzione ancora maggiore, visto che molte famiglie stanno vivendo una condizione drammatica, a causa della chiusura della maggior parte delle attività produttive. Far pagare loro un servizio di cui non possono usufruire è fuori discussione”.

“E’ evidente – conclude Galletti -, che la sospensione del pagamento delle rette del mese di marzo non dovrà avere effetti negativi ulteriori sulle cooperative che si occupano dei servizi collegati, in particolare le mense scolastiche, che devono essere messe nelle condizioni di rimanere in vita fino alla riapertura delle scuole”.