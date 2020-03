Martinelli e Testaferrata: “Inaccettabili 80mila euro per il consultorio transgenere”

“80mila euro per consultorio transgenere: i disastri della sinistra regionale toscana ai tempi del coronavirus si fanno sentire sempre più forti”. A parlare sono i consiglieri comunali di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata.

“Lascia senza parole – aggiungono i consiglieri di opposizione – la delibera del 23 marzo della Regione Toscana che in piena emergenza coronavirus stanzia fondi per la prosecuzione delle attività del consultorio transgenere di Torre del Lago. 80 mila euro – proseguono Martinelli e Testaferrata – sono l’equivalente di quattro respiratori che in questo momento sono indispensabili per salvare vite. Non sono assolutamente accettabili le spiegazioni che fanno risalire l’accordo su questi fondi allo scorso gennaio. Riteniamo che qualunque stanziamento potesse essere riconsiderato difronte alla più importante sfida di salvare ogni vita”.

“Ora più che mai ogni euro sottratto alla lotta per combattere questo virus micidiale rappresenta un vero e proprio insulto al bene comune. Queste iniziative ideologiche – attaccano Martinelli e Testaferrata – che guardano più alla prossima campagna elettorale che alla situazione attuale di emergenza devono essere condannate da tutti senza se e senza ma”.