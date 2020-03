Lemucchi: “La Gesam? I soldi della vendita in opere per far ripartire Lucca”

“Non sono 16 ma 8 i milioni della vendita Gesam e sono già impegnati sul bilancio attuale e sul piano triennale delle opere pubbliche: i lavori come tutti sanno, servono a dare ossigeno alle imprese e far ripartire l’economia”. Lo afferma l’assessore alle finanze del Comune di Lucca, Giovanni Lemucchi, rispondendo all’opposizione che aveva proposto di destinare queste risorse all’emergenza coronavirus.

“Questi numeri – avverte l’assessore – non sono nascosti, ma pubblici e chiarissimi, i soldi non sono ancora nelle casse comunali ma verranno incassati a luglio con i dividendi della Holding. Se i consiglieri di opposizione avessero letto i documenti, fra cui il bilancio di previsione 2020 approvato nel dicembre scorso, avrebbero trovato chiaramente questo dato. Ma hanno preferito diffondere una notizia palesemente scorretta in un momento grave per la città e la nazione intera. Purtroppo questi consiglieri pensano di poter fare ancora politica come se nel modo e in Italia non fosse successo nulla e non si rendono conto della totale inopportunità di una dialettica surreale, basata sulla superficialità e sulla manipolazione dei fatti. Per guadagnare un po’ di visibilità e qualche stanco like su facebook leggiamo di fantomatiche vittorie, di roboanti autointestazioni di successi dovuti al lavoro altrui. Osserviamo sfilate cerimoniali sugli scaloni dei palazzi per andare a far perdere tempo ad istituzioni provate, in questo momento, dal carico di lavoro e di responsabilità. Quando poi l’opposizione si interfaccia con l’amministrazione reale arriva l’abisso”.

“La città intera – aggiunge – è impegnata nel contenere il disastro dell’emergenza sanitaria, non abbiamo più tempo da perdere per cercare di insegnare agli esponenti dell’opposizione come si leggono i documenti, soprattutto se non hanno voglia di farlo. L’opposizione abbandoni i mezzi sterili e demagogici se vuole offrire davvero un contributo per la salvezza della città e dell’intero Paese”.