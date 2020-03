Montemagni (Lega): “Chiarezza sui nuovi posti di terapia intensiva”

“Con la speranza che, alla fine, non vengano tutti utilizzati riteniamo sia, però, molto utile conoscere il reale numero dei posti letto in terapia intensiva previsti per contrastare l’emergenza. Non capiamo infatti, dati i numeri che leggiamo sulla stampa, quanti siano già stati predisposti e quanti siano quelli previsti nel vecchio ospedale di Campo di Marte”

A dirlo è Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega: “Considerato che la situazione emergenziale è in continua evoluzione, bisogna quindi essere, purtroppo, preparati ad ogni evenienza. Pertanto – precisa e conclude l’esponente leghista – anche nell’ottica del prossimo Consiglio regionale programmato per il 2 aprile, chiederemo all’assessore Saccardi di farci il quadro complessivo in merito a questo delicato comparto ospedaliero che, mai come in questa drammatica circostanza, è vitale per salvare le vittime del Coronavirus; in questo modo, auspichiamo, dunque, di poter conoscere quanti siano e in che tempi vengano allestiti, ricordando che ai posti letto debba seguire adeguato numero di operatori sanitari che a loro volta devono esser forniti di tutti i dispositivi di sicurezza del caso. Capiamo la complessità dell’operazione ma per contrastare il virus ci sono da mettere in campo tutti gli accorgimenti del caso”.