Emergenza economica, Del Ghingaro: “Si rischia la tenuta sociale”

Emergenza sanitaria ma anche economica. Dice la sua anche il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.

“Si cominciano a evidenziare problemi di tenuta sociale per le fasce più deboli economicamente della popolazione – dice il sindaco – Le richieste di aiuto si susseguono e difficilmente riusciremo a far fronte a tutte. Teniamo anche conto che il contributo ai Comuni dell’ultimo decreto ancorchè positivo e utile è assolutamente inadeguato nella misura per fronteggiare tutte le necessità”.

“Il fronte sanitario è complicatissimo e prioritario, ma quello sociale tra poco non sarà da meno – commenta – Il governo deve intervenire da una parte allargando misure simili al reddito di cittadinanza, dall’altra sospendere adempimenti e pagamenti per almeno tre mesi, per poi arrivare a sei. Altrimenti la tenuta sociale, economica e sanitaria sarà scaricata interamente sui sindaci e non mi sembra davvero giusto“.