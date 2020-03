Fondi ai Comuni, Lega contro Conte: “Promessi soldi che non ci sono”

La Lega non è soddisfatta delle misure messe in atto dal governo Conte per affrontare l’emergenza coronavirus.

“Per l’ennesima volta – afferma Elisa Montemagni, consigliere regionale della Lega, nella sua veste di responsabile enti locali della Toscana – Conte ed il suo governo confermano la loro totale inaffidabilità, giocando indegnamente con il futuro di tanti toscani ed italiani in difficoltà, promettendo soldi che non sono nelle attuali disponibilità dei Comuni“.

“Inutile e dannoso, dunque – prosegue l’esponente leghista – fare conferenze stampa fornendo numeri che forse, ad oggi, sarebbero utili solo per giocare al lotto. In effetti i tanto sbandierati miliardi di euro non sono nelle disponibiltà dei sindaci che, da domani, dovranno, loro malgrado, dare delle risposte ai cittadini della nostra regione che si trovano in palesi difficoltà economiche, causa il oronavirus”.

“Anche le modalità di teorica suddivisione delle ipotetiche risorse – sottolinea il consigliere – è avvolta in una cortina pressochè impenetrabile. Insomma Conte ed il suo governo stanno, per l’ennesima volta, dando ampia dimostrazione d’incapacità politica, con l’aggravante di prendere in giro i nostri concittadini, alle prese con l’angoscia del virus e con i portafogli sempre più vuoti”.