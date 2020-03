Tambellini dalla convalescenza: “Nessuno sarò lasciato solo o indietro”

Prosegue a casa la convalescenza del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, risultato contagiato dal coronavirus. Il primo cittadino ha voluto mandare un messaggio dalla sua casa di Sant’Alessio.

“Un affettuoso saluto, e buona domenica a tutti – scrive – La convalescenza procede bene e voglio ancora una volta rigraziare il lavoro straordinario condotto con incredibile sacrificio da medici, infermieri e da tutto il personale sanitario del nostro territorio. Come li possiamo aiutare concretamente? Dobbiamo stare a casa, evitare ogni rischio anche minimo di contagio, perché le nostre strutture sanitarie sono al limite e, ogni giorno, ci sono ancora troppi positivi al Covid-19″.

“Stiamo facendo enormi sacrifici – dice Tambellini – gli italiani stanno dimostrando di essere una comunità estremamente unita e solidale. Dobbiamo tutti sostenere questo sforzo comune e tenere duro fino a quando sarà necessario. Quando avremo sconfitto l’epidemia, il prima possibile, ci rimboccheremo le maniche e ripartiremo tutti insieme”.

“So bene che tante persone sono già in difficoltà per il lavoro e per i danni economici – dice ancora – Nessuno sarà lasciato solo, nessuno sarà lasciato indietro. Il sindaco sta già pensando a come aiutare chi sarà in difficoltà. Ma ora dobbiamo per prima cosa sconfiggere il coronavirus e impedirgli di contagiare altre persone. Vi abbraccio idealmente, a presto”.