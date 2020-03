Toscana, Fattori candidato presidente alla Regione

Tommaso Fattori, capogruppo in Consiglio regionale di ‘Sì Toscana a sinistra’, è il candidato presidente della Regione Toscana alle prossime regionali per ‘Toscana a Sinistra’, una coalizione che riunisce varie sigle di sinistra tra cui Rifondazione comunista e Potere al popolo.

Il nome del “nuovo progetto” è stato annunciato nel corso di una videoconferenza in cui sono state presentate proposte per affrontare l’emergenza coronavirus. ‘Toscana a Sinistra’ è il nuovo nome del progetto che – ha spiegato Fattori – è ancora più largo rispetto a quello del 2015″.

E’ sostenuto anche da alcune liste di cittadinanza tra cui Firenze Città Aperta, Una Città in Comune di Pisa, Buongiorno Livorno. “Unanimemente – ha detto Fattori – è stato proposto il mio nome e ne sento tutta la responsabilità, a maggior ragione in questo momento. Sarà un’assemblea regionale a ratificare questa scelta, non appena sarà possibile convocarla”.