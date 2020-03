Opposizione: “Battistini conferma che su Consiglio è ancora stallo”

Non si fa attendere la replica dell’opposizione alle affermazioni del presidente Francesco Battistini sulla convocazione in videoconferenza.

“La goffa replica del presidente Battistini – dicono gli ex candidati sindaci Remo Santini, Fabio Barsanti e Massimiliano Bindocci – sullo stallo dei lavori del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, si commenta da sè. Infatti conferma che ad oggi non c’è ancora una convocazione della capigruppo, né abbiamo ancora indicazioni certe su quando ripartiranno i lavori del consiglio comunale e delle commissioni, come si evince proprio dalla mail che ci è stata inviata”.

“Ribadiamo che, contrariamente a quanto avviene in altri Comuni – concludono – a Lucca siamo ancora allo stop e in clamoroso ritardo purtroppo ribadiamo di non sapere ancora nulla sui tempi che saranno necessari a superare questa fase così imbarazzante. La nostra polemica quindi, proprio in un momento drammatico come questo, ha un grande fondamento“.