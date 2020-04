Borselli (Siamo Lucca): “Sui mercati contadini due pesi e due misure”

“Sospettavamo che anche sulla vicenda dei mercati contadini il Comune usasse due pesi e due misure, ora ne abbiamo le prove“. A sostenerlo è la consigliera comunale Serena Borselli (SìAmoLucca).

“Mentre per quanto riguarda l’allestimento dei banchi in piazza San Francesco si è subito trovata una soluzione, tutt’altro trattamento è stato riservato al mercato contadino del Foro Boario del sabato mattina – spiega la Borselli -. Infatti l’appuntamento non si tiene da diverse settimane: e in questo periodo di stop, c’è stato un confronto tra operatori e Comune all’insegna della totale confusione, per far siglare agli operatori stessi un protocollo di sicurezza anti-contagio, nel quale la responsabilità della gestione dell’evento (compreso il controllo del parcheggio e la sua organizzazione) doveva essere a carico delle aziende che vendono i prodotti”.

Secondo quanto ricostruito dalla lista civica SìAmoLucca, “prima – si spiega – è arrivato l’ok degli uffici al testo dell’intesa, ma successivamente anche l’ulteriore richiesta di avere le firme originali sul documento, e da ogni azienda partecipante. Con un ennesimo dilungamento degli adempimenti”.