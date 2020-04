Da Giuntoli monito alle opposizioni: “Questo è il momento dell’unità”

“Prima della ricerca del consenso viene la politica come servizio alla comunità”. E’ l’appello che in piena emergenza coronavirus fa il consigliere comunale del Pd di Lucca, Enzo Giuntoli.

“Dispiace leggere comunicati stampa di referenti politici locali che probabilmente non riescono a capire che – afferma – esiste un tempo per la propaganda politica ed esiste un tempo nel quale pur con ideologie diverse bisogna necessariamente collaborare per il bene della comunità. Lasciamo da parte divisioni e scontri politici, ora è il momento dell’unità, ma soprattutto della generosità nei confronti dei cittadini in generale. Prima della ricerca del consenso viene la politica come servizio alla comunità. Questo è quello che ci deve contraddistinguere e che ci deve guidare sempre, a maggior ragione in un momento come questo. Non deve essere un sacrificio per noi (quello vero è quello degli operatori sanitari e in generale di chi sta lavorando nelle istituzioni), questo deve il essere modo di intendere la politica, e questa deve essere la nostra bussola per vivere in comunità”.