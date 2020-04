Montemagni (Lega): “Turni di 6 ore per chi lavora nei reparti Covid”

Turni ridotti a sei ore per gli operatori sanitari dei reparti Covid-19: la proposta avanzata dal sindacato Fials incontra l’appoggio della consigliera regionale e capogruppo della Lega, Elisa Montemagni: “I turni per chi lavora nei reparti Covid sono troppo faticosi, visto, tra l’altro, che per almeno otto ore i sanitari sono anche costretti ad indossare una ‘bardatura’ molto pesante per difendersi dal contagio”.

“Appoggiamo pienamente – prosegue Montemagni – la giusta richiesta da parte del sindacato Fials di ridurre a sei ore l’impiego di chi lavora a stretto contatto con persone infettate, senza tralasciare anche il fatto che per la complessa vestizione e svestizione degli indumenti speciali trascorrono diversi minuti, ponendo pure il problema dell’orario da rispettare, stante questa quotidiana incombenza”.

“Insomma – conclude la consigliera della Lega – auspichiamo fortemente che l’azienda sanitaria venga tempestivamente incontro alle richieste sindacali, permettendo ai dipendenti di lavorare in condizioni maggiormente consone“.