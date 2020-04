Casapound consegna la raccolta alimentare alle famiglie in difficoltà

“In questo periodo di emergenza e blocco del paese, CasaPound Lucca continua a fornire un aiuto concreto alle famiglie lucchesi in difficoltà tramite la consegna della raccolta alimentare”. Scrive così in una nota il movimento di destra, che prosegue: “Tra giovedì e sabato abbiamo consegnato la spesa a domicilio ad oltre 40 famiglie – un centinaio di persone – come facciamo ogni mese da più di cinque anni. La spese sono state consegnate dai nostri militanti nel rispetto delle normative anti contagio”.

“Normalmente – continua CasaPound – raccogliamo i generi alimentari nelle nostre sedi, grazie al contributo dei tanti lucchesi che apprezzano il nostro operato. Tuttavia, a causa di questa emergenza e per evitare il rischio contagio, ci siamo attivati per i versamenti on line – mettendo a disposizione il seguente Iban IT85 M36 0810 5138 2843 4488 4345 o tramite PayPal all’indirizzo paypal.me/raccoltaalimentarelu – dove tutti possono fare la propria donazione, con cui faremo direttamente noi le spesa che poi consegneremo a domicilio delle famiglie aiutate”.

“In un momento storico come questo – conclude la nota – un movimento come il nostro da sempre affianco degli italiani in difficoltà non poteva rimanere a guardare. A maggior ragione non potevamo deludere le famiglie che aiutiamo ogni mese, a prescindere da altri progetti di solidarietà a cui stiamo valutando di aderire”.