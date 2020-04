Dispositivi di protezione per i sanitari, Rifondazione scrive al prefetto

Dispositivi di protezione per gli operatori sanitari, Rifondazione Comunista si rivolge al prefetto affinché intervenga celermente a risolvere la situazione.

“Richiediamo un intervento urgente – dice il segretario Giulio Strambi – per risolvere immediatamente la drammatica scarsità di materiale di protezione dal virus degli operatori sanitari, dei pazienti, dei lavoratori e dei cittadini tutti. Questa situazione, oltre a generare allarme sociale e forte preoccupazione, ha comportato tragiche conseguenze in particolare in alcune residenze sanitarie assistite”.

“Analoga urgenza riguarda le case di riposo – prosegue Visti i poteri a lei conferiti dal governo, chiediamo di attrezzare edifici dell’Asl in disuso, strutture alberghiere e se necessario anche strutture sanitarie private, per accogliere degenti in quarantena asintomatici o a bassa intensità di cura. Le chiediamo, inoltre, un controllo sulle attività industriali e lavorative affinchè siano attive solo quelle realmente essenziali e quindi non si espongano a rischi i lavoratori e le loro famiglie. Per questo chiediamo la pubblicazione degli elenchi Ateco e delle richieste fatte dalle aziende nelle ultime due settimane delle deroghe per la riapertura“.

“Infine – conclude la lettera – chiediamo, per quanto nelle vostre competenze, che si effettuino controlli su tutte le produzioni attive, interessando ispettorati del lavoro, Asl, forze dell’ordine per controlli a tappeto per fermare produzioni non essenziali”.