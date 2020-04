Sanità, Montemagni: “Necessario prorogare contratti a personale”

“L’emergenza determinata dal Coronavirus ha, se possibile, ancora più evidenziato la carenza di personale sanitario nelle varie strutture toscane“.

Così Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega, che continua: “A tal motivo abbiamo quindi predisposto un’interrogazione alla giunta, chiedendo se, vista l’eccezionalità del periodo che stiamo vivendo, non sia opportuno rinnovare i contratti di quei dipendenti che hanno attualmente un rapporto professionale ad incarico con le aziende sanitarie da oltre tre anni”.

“Riteniamo, poi – precisa l’esponente leghista – che si debba puntare ad accelerare le procedure, tese a stabilizzare queste persone, alfine di garantire pienamente un adeguato e costante funzionamento dei vari centri sanitari della regione, anche in un ottica di massimo contrasto al Covid-19″.

“Considerato, infatti, l’appello del presidente Rossi – conclude la rappresentante del Carroccio – che invitava i professionisti in pensione a tornare in servizio, pensiamo, dunque, che sia paradossale non servirsidi chi, da anni, è già operativo nelle varie strutture sanitarie presenti sul territorio“.