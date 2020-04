Zappia: “Dall’amministrazione comunale soltanto annunci”

Solo annunci dall’amministrazione Menesini. Lo dice il consigliere della Lega di Capannori, Bruno Zappia.

“L’amministrazione Menesini si deve vergognare – esordisce – Annunci solo annunci. Il capogruppo Angelini del Pd dice che la minoranza ha fatto proposte per avere visibilità. Almeno noi le facciamo. Loro dopo quasi tre mesi che cosa hanno fatto?”.

“Fin da subito – spiega Zappia – ci siamo messi a disposizione e siamo stati collaborativi. Abbiamo lasciato da parte le polemiche, abbiamo cercato di aiutare con proposte l’amministrazione che non ci ha tenuto nemmeno in considerazione. Oggi non possiamo stare zitti o fermi e subire passivamente. Ora basta, i cittadini chiedono aiuto a noi dell’opposizione, non si fidano di questo sindaco e di amministratori incapaci di dare risposte immediate. Non un’iniziativa, non un provvedimento, solo annunci. Con gli annunci non si mangia”.

“Hanno fatto solo qualche copia e incolla – prosegue Zappia – di quello che noi della Lega abbiamo proposto e scritto tantissime volte sui quotidiani, come spostare i tributi, dare da subito dei pasti caldi ai più bisognosi. Abbiamo proposto di sanificare alcune strade, sollecito l’amministratore di usare le mascherine eccetera. Oggi a quasi tre mesi con un’ordinanza da parte della regione ci dice di mettere le mascherine. Hanno aperto un fondo di 140mila per gli affitti di cui 50mila finanziati dalla Regione: percorso difficile per ottenerli. Hanno avuto 254mila euro che il governo ha anticipato. Il Comune da quasi tre mesi che ha fatto? I cittadini si dovrebbero ricordare che questa amministrazione non li ha aiutati per la loro incapacità. Se ce la faranno a non avere uno scontro sociale sarà merito non per certo di questa amministrazione, ma di loro stessi”.