Panchieri (Pd): “Turismo e commercio, bisogna puntare sulla qualità”

“Giudico positivamente il confronto tra i gruppi consiliari sulla fase drammatica che la città sta vivendo, sia per il clima che per il taglio”. Lo afferma il segretario del circolo Pd del centro storico.

“La situazione – prosegue – è tale che non ci si può permettere un clima di rissa e nemmeno le stupidaggini ad effetto che qua e là nel passato abbiamo conosciuto. Si va delineando un metodo corretto di approfondimento e di ricerca di soluzioni che vedono già coinvolte le forze economiche e sociali organizzate. Il covid ci mette di fronte ad un chiaro mutamento di paradigma: la città subirà un forte scossone”.

“Difficilmente – sostiene – assisteremo per un lungo periodo al turismo mordi e fuggi che abbiamo conosciuto, per cui cambieranno alcuni tratti del commercio. Al contempo, io dico finalmente, i proprietari dei fondi dovranno rivedere al ribasso in modo consistente gli affitti se vorranno mantenere almeno una quota della rendita fino ad ora percepita, tanto più che il valore commerciale dei fondi inevitabilmernte subirà un forte depauperamento. Il criterio guida del cmmercio e del turismo dovrà essere la qualità”.

“La qualità – prosegue ancora – dovrà caratterizzare il messaggio promozionale che gli Enti preposti dovranno lanciare. D’altra parte da questa cruna dell’ago prima o poi saremmo dovuti passare, tanto vale farlo subito, costretti da questo dramma. Andrà ripensata completamente la proposta culturale complessiva. Se la qualità è il criteriio guida per il rilancio occorrerà concentrare le risorse su ciò che è valido e solido, a cominciare da un forte rilancio del ruolo del teatro del Giglio in sinergia con gli altri Teatri del territorio e dai Musei della città. Lavoriamo sul talento: basta, almeno per un po’, con mance e mancette tanto per fare qualcosa. Infine, una considerazione doverosa. Dopo tanti inutili e sterili bla-bla possiamo dire che la scelta della Regione Toscana dei nuovi Ospedali ha superato brillantemente la prova. Il sistema ha retto e ha potuto aiutare anche altri. Facciamone tesoro e miglioriamo, casomai, la sanità territoriale a fronte dell’età media della nostra popolazione”.