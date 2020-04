Sinistra con, al via confronti telematici sull’effetto pandemia

“Niente sarà più come prima. E possiamo iniziare a confrontarci, per rendere l’esperienza di questo momento una risorsa, per migliorare e migliorarci”. Nasce con questo obiettivo l’iniziativa che Sinistra con – l’associazione politico culturale che ha sviluppato le liste presenti nei Comuni sia di Lucca che Capannori – propone adesso a tutte le persone interessate. Lo fa, in questa fase di quarantena per il Covid, in una formula 2.0: con incontri telematici, che si articoleranno sulla piattaforma di Zoom, in cui le persone potranno interagire direttamente dalla propria casa. A coordinare e a facilitare i confronti sarà, per l’occasione, lo psicologo di comunità Raffaello Martini.

“L’esperienza che tutti noi stiamo facendo in questo momento, pur nelle diverse situazioni nelle quali ci troviamo, è ricca di vissuti e di riflessioni personali che pensiamo sarebbe bello e anche utile condividere – sottolinea l’associazione Sinistra con – Perché condividere ci fa bene e perché è la condizione necessaria per non rimanere prigionieri del presente. La possibilità di condividere emozioni, preoccupazioni, pensieri e desideri e riflettere insieme a persone con le quali si ha in comune un impegno politico è anche più stimolante e può permettere di (ri)connettere il vissuto personale al disegno collettivo per il dopo emergenza. Per questa ragione abbiamo pensato di organizzare alcuni incontri di gruppo on line (massimo 15 persone), affidandoci alla guida e alla facilitazione di Raffaello Martini, psicologo di comunità. Gli incontri ai quali stiamo pensando non hanno una funzione terapeutica, né sono finalizzati ad elaborare strategie politiche. L’obiettivo è la condivisione dei propri vissuti in un clima di rispetto e di ascolto”.

Mercoledì prossimo (il 15 aprile), alle 21, Sinistra con presenterà la proposta in una video riunione (tramite la piattaforma Zoom, appunto), alla quale chi è interessato può partecipare. Gli incontri si svolgeranno una volta a settimana, dopocena, per cinque appuntamenti: è necessaria l’iscrizione; le riunioni naturalmente sono gratuite. Per informazioni: sinistracon@gmail.com; 334/7071351; 347/0109273. Ulteriori informazioni saranno presenti sulla pagina facekook, Associazione Sinistra con.