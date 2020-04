Della Nina: “Anche il palazzo comunale di Porcari si illumini con il tricolore”

“Illuminiamo il nostro Palazzo Comunale con i colori della bandiera italiana”. Questa la richiesta del consigliere comunale Massimo Della Nina a nome del gruppo La Porcari che Vogliamo.

“Prendendo spunto – spiega il consigliere – da iniziative analoghe già realizzate in altri comuni italiani. Come consigliere comunale a nome del mio gruppo, ho inoltrato questa mattina formale richiesta al sindaco Leonardo Fornaciari affinché anche il nostro palazzo sia illuminato con il verde, bianco e rosso della nostra bandiera nazionale. Lo ritengo un gesto, dal modestissimo impatto economico per le nostre casse, ma con un significato altamente simbolico. Ciò contribuirebbe ad unirci e coinvolgerci ancora di più, in questo enorme sforzo comune che come Italiani stiamo producendo per uscire il prima possibile dalla pandemia del Covid-19. Fino al cessato pericolo di questa immane tragedia, sarebbe bello vedere il nostro Palazzo Comunale ammantato nel tricolore nazionale”.

“Tricolore che ricordo è anche il simbolo del nostro Risorgimento, e non è forse un nuovo Risorgimento Italiano, quello che ci attenderà nelle prossime settimane? Sono certo – conclude Della Nina – che ne usciremo tutti insieme. Come italiani e per quanto mi riguarda come porcaresi, abbiamo dato fin qui esempio di grande responsabilità. Ad ogni livello. Associazioni di volontariato, categorie, amministrazione comunale, maggioranza e minoranza assieme e singoli cittadini. Siamo un grande popolo, diamo un simbolo al nostro sforzo, nel ricordo anche delle migliaia di vittime innocenti”.