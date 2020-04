Non solo ospedale, Petretti: “Contro il Covid-19 serve una forte rete territoriale”

Una rete medica e sanitaria che funzioni e sia operativa sul territorio, non solo negli ospedali. In questo modo dovrà essere affrontato e combattuto il Covid-19 secondo la consigliera comunale con delega alla sanità, Cristina Petretti, che propone una riflessione sull’emergenza in corso.

“Sappiamo che periodicamente nel mondo si diffondono virus che fanno danni enormi, non essendo riconosciuti dal nostro sistema immunitario. Nonostante le precedenti esperienze (Sars, Mers, Ebola) – spiega – di fronte a questa nuova pandemia ci siamo trovati impreparati e abbiamo collezionato ritardi e omissioni di cui dobbiamo far tesoro mettendo a frutto l’esperienza maturata”.

“Questa è una malattia perfettamente sconosciuta, subdola, contro cui al momento – continua Petretti – non abbiamo armi di difesa: il nostro antidoto attuale sono i nostri comportamenti. Il Covid-19 è un virus ad alta contagiosità con un indice di contagio tra 3 e 3,5 (R°, che ci dice quante persone contagia chi è infetto) e questo fa capire perché la popolazione infettata cresce in maniera esponenziale. A questo si aggiunge il fatto che il 50/60 per cento della popolazione è asintomatico e il virus contagia anche senza tosse o altri sintomi. Essendo un virus respiratorio il 90 per cento dei contagi avvengono tra persone che hanno un’esposizione ravvicinata in particolare in ambienti chiusi: famiglie, luoghi di lavoro, ospedali”.

“In Italia – prosegue la consigliera – come sappiamo abbiamo molti anziani, quasi tutti gravati da una o più malattie croniche (diabete, malattie cardiovascolari e neurologiche, malattie dell’apparato respiratorio), e questo rappresenta un fattore di rischio aggiuntivo che finisce per favorire complicanze e mortalità. Partendo da queste premesse e non avendo subito adottato strategie di contenimento e di sorveglianza attiva (tamponi a tappeto e quarantena rigida) a livello territoriale, è stato necessario bloccare il paese”.

“Senza la fase territoriale di valutazione del virus da parte di una sanità pubblica ben coordinata con l’assistenza primaria – va avanti Petretti – non possiamo contrastare un’epidemia come questa che va combattuta sul territorio e non negli ospedali. Prova ne è il caso lombardo, uno dei sistemi sanitari più avanzati, che pur potendo contare su ospedali di eccellenza ha registrato il tracollo peggiore, poiché ha puntato tutto sul potenziamento delle strutture ospedaliere, spesso a prevalenza privatistica, ma con un sistema di sanità territoriale inesistente. Abbiamo moltiplicato fortemente e in modo importante i letti di rianimazione, ma siamo stati incapaci di intervenire per moltiplicare le capacità diagnostiche territoriali”.

“Nel medio e lungo periodo – osserva ancora la consigliera – è indubbio che serviranno più letti di terapia intensiva (la Germania ne ha 5 volte più di noi), ma sarà altrettanto fondamentale il potenziamento della sanità territoriale in termini di risorse umane, professionalità, tecnologie (vedi telemedicina) e letti per la fase post-acuta: azioni che garantiscono massima tempestività nell’individuare i casi sospetti e i positivi e che, con altrettanta tempestività, permettono di procedere con l’isolamento domiciliare e il suo controllo”.

Sull’avvio della fase 2, la consigliera Petretti definisce così la situazione: “Al punto in cui siamo non possiamo sbagliare né i tempi, né i modi per uscire dalla fase 1. Su questo l’organizzazione mondiale della sanità ha diffuso precise indicazioni: interrompere la catena di trasmissione del contagio attrezzando il sistema sanitario territoriale (medici di medicina generale, cure primarie, dipartimento della prevenzione) per testare, isolare e trattare ogni singolo caso e rintracciare ogni contatto. Il contact-tracing sarà il nodo cruciale – spiega Petretti – per spezzare le catene di trasmissione virale e impedire l’insorgenza di nuovi focolai. Sarà fondamentale ridurre al minimo i rischi di epidemia nelle strutture sanitarie e nelle residenze sanitarie per anziani, così come adottare misure di prevenzione nei luoghi di lavoro, scuole e altre sedi di assembramento”.

“I cittadini – conclude Petretti – dovranno essere pienamente informati e consapevoli di dover adottare misure e stili di vita utili alla prevenzione del contagio. Se tutto questo non sarà adottato scrupolosamente il distanziamento sociale sarà stato inutile: sarà stato inutile il sacrificio e il dolore di tanti cittadini colpiti dalla perdita dei loro cari, dei 14mila operatori sanitari contagiati, degli oltre 100 medici deceduti e in questo senso anche il nostro territorio ha pagato prezzi altissimi”.