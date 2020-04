Per Lucca e i suoi paesi: “Bene l’ok ai lavori agricoli non professionali”

Esprime soddisfazione il gruppo politico Per Lucca e i suoi paesi per la possibilità, sancita negli ultimi decreti emessi da Governo e Regione, di riprendere le opere di manutenzione non professionali nei terreni agricoli. Secondo il gruppo infatti questa attività, oltre a non costituire alcun rischio per la salute, rappresenta anche un presidio importante per il territorio.

“Per Lucca e i suoi paese – si legge in una nota – esprime la sua soddisfazione per la possibilità di riprendere i lavori agricoli effettuati da coltivatori non professionali. Come detto, anche in tempi di epidemia, non può costituire un problema il recarsi in un fondo agricolo da soli o in compagnia di un familiare convivente. D’altro canto la mancanza di operazioni quali la rimozione delle ramaglie negli oliveti oggetto di potatura avrebbe costituito un aumento del rischio di incendio. Siamo felici della sensibilità mostrata su questa tematica dall’assessorato all’agricoltura della Regione Toscana che ha voluto prendere in considerazione vari appelli fatti in proposito tra cui il nostro”.

“Per Lucca e i suoi paesi, come sempre in passato, ribadisce il proprio impegno per incentivare la manutenzione dei fondi agricoli, specie quelli collinari e montani – conclude la nota – manutenzione che è pratica molto importante per prevenire le calamità naturali e gli incendi“.