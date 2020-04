Anziani morti nelle Rsa, Lega: “Monitorare anche strutture con disabili”

“Quotidianamente apprendiamo dai media di qualche decesso di anziani, ospiti delle Rsa toscane, chiaro segnale che, come più volte ribadito, non si siano adottate per tempo le giuste contromisure per scongiurare il diffondersi del virus nelle predette strutture”.

Così Elisa Montemagni e Jacopo Alberti, consiglieri regionali della Lega sostenendo che ci sia “un insolito silenzio riguardo a quella che è la situazione nelle Rsd, cioè quegli immobili che ospitano persone con disabilità“.

“Al pari di chi ha un’età avanzata – precisano gli esponenti leghisti – anche chi soffre di qualche handicap rientra nelle categorie a rischio e quindi riteniamo doveroso conoscere i numeri effettivi relativi all’andamento del Covid-19 pure nelle citate residenze. Ovviamente il nostro auspicio è che i dati siano decisamente meno drammatici di quelli registrati nelle Rsa della nostra regione, ma temiamo che delle problematiche siano ugualmente riscontrabili anche in chi è ospitato nelle Rsd“.

“Come Lega – concludono Montemagni ed Alberti – siamo sempre stati molto sensibili alla delicata tematica, proponendo anche l’istituzione di un apposito garante; vogliamo, quindi, vederci chiaro, tramite un’apposita interrogazione, per capire se ci sono state e magari sussistono tuttora delle criticità pure in queste strutture assistenziali”.