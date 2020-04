Centrodestra: “Rifiuti e sanificazione delle strade, così non va”

“Strade della periferia e della città sporche, sanificazione di aree e ambienti pubblici da potenziare, nuova raccolta dei rifiuti in centro che sta facendo acqua. E poi cattivi odori e quant’altro: cosa sta facendo il Comune sul tema ambientale?”. A contestare l’azione dell’amministrazione e dell’assessore che ha la delega a queste tematiche, Francesco Raspini, sono i consiglieri comunali Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini, Enrico Torrini di SìAmoLucca insieme ai colleghi Marco Martinelli e Simona Testaferrata.

“Purtroppo questa è la fotografia di un’amministrazione che a parole racconta di fare molto e si fa bella anche con dichiarazioni di intenti sui social, mentre la realtà è completamente diversa – commentano gli esponenti dell’opposizione -. Ci sono diverse segnalazioni in questo senso. Nell’unico consiglio comunale sull’emergenza Covid convocato solo grazie alla volontà dell’opposizione, è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno che abbiamo presentato, e che prevede di attuare e rendere noti i piani di sanificazione realizzati da Sistema Ambiente in tutte le strutture aperte ai cittadini e nelle aree pubbliche, e quelle che saranno programmate nelle prossime settimane. Ma finora non si è mosso nulla”. Secondo l’opposizione, è necessario che i cittadini “conoscano giorno per il giorno il calendario preciso delle zone in cui si interviene, e quindi cosa viene sanificato e cosa no”.

“A fronte dell’impegno e degli sforzi degli operatori di Sistema Ambiente a cui va il nostro plauso, abbiamo una giunta Tambellini che non ha una linea politica chiara per superare l’attuale situazione che non è soddisfacente – concludono i consiglieri comunali -. E’ necessario un potenziamento dei servizi, così come eravamo stati facili profeti a prevedere che nel centro storico far partire il nuovo sistema di raccolta di rifiuti in piena emergenza coronavirus avrebbe comportato delle complicazioni. Andava sospeso tutto fino al ritorno alla normalità, perchè i cassonetti si aprono con le maniglie, esponendo gli utenti a possibili rischi. Una pecca incredibile, che fa emergere anche la scelta sbagliata dei contenitori: meglio ad esempio quelli presi a Firenze, che invece si aprono con i pedali”.