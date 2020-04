Comitati sanità: “Comune intervenga sulla questione migranti”

Anche i comitati sanità intervengono sul caso del fondo commerciale affittato a 15 persone in via dell’Angelo Custode dove si è verificata anche una rapina ai danni di un pizzaiolo.

I comitati chiedono conto all’assessore Francesco Raspini: “È un caso unico? – si domandanbo.. Quante sono le situazioni analoghe sul territorio? Abbiamo una “anagrafe” delle persone? Chi se ne occupa?”.

“Sappiamo che da qualche tempo regole e finanziamenti per l’accoglienza hanno subito una stretta – dicono i comitato – Questo un po’ spiega, ma non giustifica l’abbandono sul territorio di esseri umani che a volte possono anche diventare pericolosi. Certo l’esasperazione e l’inedia non aiutano. Leggiamo che il nostro sindaco ha disposto per martedì (21 aprile, ndr) la convocazione in videoconferenza dei rappresentanti delle categorie economiche. Bene, benissimo. Ma noi chiediamo: è prevista anche la convocazione da parte dei servizi sociali e delle altre strutture comunali coinvolte, possibilmente con proposte concrete, anche delle forze del territorio (cooperative, associazioni, volontariato…) che stanno dando una mano o sarebbero disposte a darla per rendere più degna e sicura per noi e per loro la coesistenza coi migranti? È importante e urgente. Molto urgente”.