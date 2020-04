Centrodestra: “Aiuti a famiglie e imprese, serve concretezza”

“Misure a sostegno di famiglie e imprese imprese: Tambellini dia concretezza alle proposte dell’opposizione”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di SìAmo Lucca Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini e Enrico Torrini insieme ai consiglieri di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata.

“Auspichiamo che il sindaco dia seguito a quanto da noi proposto: utilizzo dei fondi destinati al Comune dalla vendita di Gesam Gas e luce per un taglio dell’imposta suolo pubblico, tassa rifiuti per i titolari di attività e Imu per gli immobili destinati all’affitto di fondi commerciali – affermano i consiglieri -. Fin dall’inizio della crisi abbiamo richiesto all’amministrazione Tambellini di mettere in campo tutte le risorse, tutti gli sforzi necessari potendo contare su fondi già inseriti nel bilancio di previsione. Ci aspettiamo quindi che domani Tambellini, nell’incontro che ha annunciato alla stampa con le categorie economiche, presenti un vero piano a sostegno delle famiglie e delle imprese, visto che fino ad oggi le uniche misure prese dal Comune di Lucca hanno avuto solo il carattere di differire nel tempo il pagamento dei tributi locali”.

Secondo i consiglieri di opposizione i lucchesi non possono vivere con l’angoscia di dover pagare tra due-tre mesi le tasse, perché anche quando riapriranno le attività non avranno certamente la possibilità di far fronte a tutte le spese. “Abbiamo offerto e stiamo offrendo soluzioni per aiutare Lucca – concludono i consiglieri di opposizione – ad uscire da questa grave crisi, ma la maggioranza ci ha finora relegati al ruolo di spettatori. Oggi però per noi la priorità non è fare polemica, ma aver “portato a casa” misure concrete per aiutare i nostri cittadini”.