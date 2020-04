Colucci: “Commercio, ecco le proposte per il rilancio”

Parcheggi gratis dalle 18, bonus benzina e progetti a sostegno dei mercati. Sono alcune delle proposte per il rilancio del commercio di Francesco Colucci, dei Riformisti Toscani per Italia Viva.

“Andrà prevista – sostiene Colucci – la sospensione del pagamento dei parcheggi strisce blu dalle 18. Andranno anche predisposti progetti a sostegno delle presenze commerciali toscane quanto meno per il terzo week end nel mese, in coincidenza con il mercato antiquario, evento attrattivo di facile rilancio perché all’aperto e con distanziamento facile. L’unico gestore scelto per il rilancio del Turismo, Camera di Commercio o Comune Capoluogo, dovrà intervenire con fondi pubblici dopo il 3 maggio”.

Poi Colucci lancia un’altra proposta, sempre mirata a favorire il rilancio del commercio: “Approfittando del bassissimo costo dei carburanti a causa del covid 19, l’ente pubblico prescelto – spiega – dovrà acquistare da compagnie Italiane di distribuzione carburanti, uno stock di buoni da 10 euro di carburante. Il buono per l’acquisto di 10 euro di carburante sarà distribuito dagli uffici di informazione turistica di Lucca, nel terzo week del mese, a chiunque non risulti residente nei Comuni di Lucca e della piana lucchese e consegni uno scontrino fiscale per una spesa di almeno 30 euro effettuata nel Comune di Lucca. La richiesta e la consegna del buono dovrà essere effettuata nello stesso week end e l’Ufficio informazioni dovrà prorogare l’orario di apertura dello stesso fino alla chiusura dei negozi”.

A questa proposta Colucci ne aggiunge un’altra e la chiama Lucca nel cuore: “Una campagna di comunicazione a totale carico pubblico nelle province della Toscana e Spezia, utilizzando i giornali locali on-line e le cronache locali della carta stampata, che informi di queste agevolazioni a chi viene a fare acquisti a Lucca nel terzo week del mese. Inoltre ogni visitatore potrà anche fissare la web-card del turismo, se realizzata, ed utilizzare lo sconto previsto del 40% per i servizi turistici di cui vorrà godere (guide, biciclette, musei, Puccini, ecc.) unendo allo shopping un rilancio del settore”.