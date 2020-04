Panchieri (Pd): “Basta parcellizzare eventi, investire su un progetto di qualità”

“Ho accolto con grande sollievo la notizia della guarigione del sindaco che avverto, nelle sue parole, desideroso di tornare con rinnovata energia al servizio della sua città. E’ una splendida notizia. Il lavoro da fare è tanto”. Lo scrive Roberto Panchieri, segretario del circolo Pd del centro storico.

“I pilastri del tessuto economico cittadino, commercio e turismo, sono stati profondamente lesionati – afferma -. Occorrono e occorreranno immediati interventi di ristoro per evitare il collasso del sistema economico-sociale, ma, al contempo, occorre una rinnovata visione intorno alla quale chiamare a concorrere le energie del nostro territorio. Mi soffermo sulla filiera culturale, una fra le maggiormente colpite e con maggiori difficoltà di ripartenza. Qui davvero bisogna modificare il paradigma fino ad ora utilizzato”.

“Abbiamo due giganti, Summer Festival e Lucca Comics, che, pur bisognosi di sostegno, sono in grado di reggere da soli e di programmare per bene il futuro – va avanti -. Altra cosa è tutto il resto. Basta improvvisazione, basta parcellizzazione e frammerntazione delle iniziative, basta centri separati di finanziamento e basta mance e mancette. Occorre concentrare le risorse finanziarie ed indirizzarle ad un progetto di qualità che valorizzi le realtà solide della città: il sistema museale ed il sistema teatrale, a partire dal Teatro del Giglio. Andiamo oltre l’Azienda speciale e lavoriamo per la costituzione di una Fondazione culturale che raggruppi gli enti locali, le due Fondazioni bancarie, le Organizzazioni Economiche e, io penso, anche le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Uno strumento del genere, diretto con una concezione ed una visione manageriale moderna, avrebbe una grande forza e potrebbe, persino, produrre nuove forme di cultura alla fruizione del pubblico.Questi sono tempi in cui per sopravvivere occorre audacia, visione e voglia di innovare nel profondo”.