Zucconi (Fdi): “Mascherine obbligatorie, era l’ora. Ma si assicuri una adeguata distribuzione”

“Da oggi in tutta la Toscana sarà obbligatorio indossare le mascherine protettive nei luoghi al chiuso o comunque dove sono presenti più persone. Era l’ora”. Lo dice il deputato di Fdi, Riccardo Zucconi.

“Fratelli d’Italia – spiega – chiede da tempo che le mascherine debbano essere indossate sempre (e a maggior ragione nei luoghi chiusi): è l’unico presidio che può davvero proteggerci dal contagio. Per questo motivo, dopo numerose richieste e segnalazioni che lamentavano carenza o addirittura assenza di questi semplici ma indispensabili presidi sanitari divenuti introvabili, le abbiamo personalmente distribuite ai medici di famiglia, alle Rsa e alle associazioni di volontariato in tutta la provincia di Lucca”.

“Riguardo a quelle da oggi disponibili, non sappiamo ancora se sarà possibile che un unico membro della famiglia possa munito delle tessere sanitarie ritirarle anche per gli altri membri o se debba andare personalmente ogni diretto interessato, cosa che provocherebbe sicuramente un ‘via vai’ e un’alta concentrazione di persone nei luoghi preposti alla distribuzione (farmacie e supermercati). Inoltre, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, ci chiediamo se sarà possibile ritirare le 30 mascherine previste per il mese di maggio in un’unica volta o se invece sarà confermato il limite di 5 per volta (cosa che, di nuovo, aumenterebbe il flusso delle persone). Ci auguriamo – conclude – che tutto venga fatto nella maniera più snella e veloce possibile, siamo già in netto ritardo sulla distribuzione, adesso occorre fare le cose con criterio per la salvaguardia della nostra salute”.