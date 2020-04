Borgo, Comune mette a disposizione 300 euro per ogni attività colpita dalla crisi

“Da noi la crisi dei commercianti si affronta con circa 900 euro ciascuno complessivi: insieme agganceremo la ripresa”. Così il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti parla degli strumenti messi a disposizione dei commercianti per superare questo momento di grande difficoltà.

“Ci tengo oggi a ringraziare – ha detto il primo cittadini in un video messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook – tutte quelle categorie che stanno soffrendo particolarmente questa crisi economica e che non vedono l’ora di poter tornare a lavorare. Parrucchieri, estetiste, baristi, ristoratori. Persone che hanno visto chiudere per intero la loro attività e che avranno bisogno del supporto di tutta la comunità per ripartire nel miglior modo possibile”.

“Per quanto riguarda l’amministrazione comunale – sottolinea Andreuccetti – stiamo facendo la nostra parte: il bando per i contributi al commercio è scaduto ieri (20 aprile). Sono tante le domande pervenute e posso già dire che tutte le domande che risulteranno idonee, riceveranno un contributo dal Comune di circa 300 euro che andranno a sommarsi con i fondi messi a disposizione dal governo per un totale di circa 900 euro. Credo che questo sia una fatto importante: dobbiamo essere in grado di agganciare la ripresa tutti insieme”.

Notizie positive anche sul fronte contagi: “Anche oggi, per fortuna, non abbiamo nuovi casi di positività al Covid – dice il sindaco -. Siamo in una fase dove le cose stanno progressivamente migliorando ma dobbiamo ancora stare attenti. È fondamentale, rispettare le regole fino al 3 di maggio e già, tutti insieme, iniziare a progettare la fase 2″.