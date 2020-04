Legnaioli (Lega): “Gravissima l’aggressione in centro storico”

“Gravissima l’aggressione ai danni di un carabiniere avvenuta domenica sera (19 aprile) in pieno centro storico a Lucca”. Così la deputata toscana della Lega Donatella Legnaioli, che ha portato la questione in Parlamento firmando un’apposita interrogazione.

“L’aggressore era peraltro uscito da poco dal carcere di Prato – aggiunge l’onorevole -. Un plauso ai nostri militari e al personale della Misericordia intervenuti per evitare che questo delinquente fuggisse ma le istituzioni devono garantire un presidio più capillare per tutelare la legalità nel territorio. Ho presentato in proposito un’interrogazione al ministro dell’interno Lamorgese“.

“Purtroppo – conclude Legnaioli – il covid-19 sta già facendo la sua parte: i cittadini non hanno bisogno di convivere con altre paure”.