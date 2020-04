Maggioranza: “Sostegno alle imprese grazie a 8 anni di buona amministrazione”

Dai consiglieri di maggioranza del Comune di Lucca un plauso al piano di 12 milioni di euro per il rilancio dell’economia locale.

“La manovra finanziaria straordinaria messa in atto dall’amministrazione Tambellini – scrivono – non ha precedenti nella storia recente di Lucca. Ma è bene ribadire come questo intervento economico massivo da 12 milioni di euro non è stato fatto con i soldi della vendita Gesam – come chiedeva l’opposizione – ma con le risorse che provengono da anni di razionalizzazioni della struttura comunale, della ottima salute sue partecipate e da scelte di ampia veduta”.

“Le accuse di pauperismo ideologico e le espressioni ironiche di pavidità e di indecisione rivolte in questi anni all’amministrazione – prosegue la maggioranza – sono oggi spazzate via da un dato di fatto: se c’è fieno in cascina per dare una risposta immediata alla crisi più grande dalle guerre mondiali lo dobbiamo a otto anni di ottima amministrazione. 12 milioni sono tanti per una piccola città e rappresentano in proporzione il 15 per cento del nostro bilancio comunale: per avere un termine di paragone è come se lo Stato che ha un bilancio di 800 miliardi avesse approvato una manovra economica da 120 miliardi”.

“Ma l’opposizione continua testardamente a chiedere l’utilizzo dei soldi Gesam per l’emergenza – dice ancora la nota – Questo significherebbe togliere 8 milioni di euro dal piano triennale delle opere pubbliche, ossia bloccare gli investimenti sulle infrastrutture cittadine. In poche parole un flusso rilevante già programmato e diretto soprattutto a imprese edili scomparirebbe e il recupero di importanti pezzi del nostro patrimonio edilizio (edifici pubblici, strade, rotatorie, sottopassi, fognature eccetera) sarebbe fortemente ridimensionato”.

“Questa manovra economica – dice ancora la maggioranza – mette tutta l’energia che avevamo a disposizione per far ripartire una città che si è fermata di colpo e che ha bisogno di uno shock: il futuro di Lucca di tante famiglie e di tanti imprenditori e lavoratori sarà segnato dalla difficoltà di far ripartire lavoro, eventi e turismo dopo la fine dell’emergenza sanitaria. In attesa dei provvedimenti del governo il Comune di Lucca mette a disposizione tutta la ‘potenza di fuoco’ che ha a disposizione da qui al 31 dicembre per sostenere e far ripartire fiducia, consumi e commercio“.

“L’amministrazione – conclude la nota – ha messo mano a ogni settore su cui poteva essere incisiva: azzeramento costi del suolo pubblico per esercenti e cantieri, rimborsi e proroghe delle tasse rifiuti, azzeramento tassa di soggiorno e ticket bus, sostegno al pagamento degli affitti di immobili ad uso commerciale o artigianale, rimodulazione tariffe parcheggi a pagamento, gestione straordinaria limitata alla fase estiva (fino al 31 agosto) dei varchi della zona a traffico limitato e sostegno alla marginalità sociale con il finanziamento del Progetto Ventaglio. La ripresa sarà dura e lunga soprattutto per la piccola e piccolissima impresa, per i lavoratori autonomi e per quelli precari, ma da oggi gettiamo le fondamenta per tornare alla fiducia nel futuro e nelle nostre forze unite per poter dire: Lucca riparte davvero”.