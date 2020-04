Martinelli (Socialismo XXI Toscana): “Liberazione dedicata alle vittime del coronavirus”

L’associazione Socialismo XXI Toscana è pronta a celebrare il 25 aprile.

“Il 25 aprile – dice Gabriele Martinellli – è la data che ci ricorda la liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista e dalla occupazione nazista, è la data in cui è doveroso rendere omaggio alla resistenza e ai partigiani che hanno combattuto e sono morti per recuperare i valori della democrazia e della libertà”.

“Il 25 aprile – prosegue- segna la fine della guerra e la sconfitta nazifascista, e nella mente e nelle coscienza di ognuno di noi questo giorno è consacrato al ricordo e alla rivisitazione di quel periodo storico che rappresenta un valore simbolico della vittoriosa lotta di resistenza condotta dalle forze partigiane. Quest’anno, in cui cade il 75esimo della celebrazione, il paese è impegnato a combattere su un altro fronte, una terribile pandemia virale che ha causato la morte di migliaia di concittadini, ai quali è doveroso rivolgere un saluto di grande rispetto di tutto il paese dedicando a loro questa giornata del ricordo”.

“I socialisti di Socialismo XXI Toscana – conclude la nota – in questo momento che ci impone di rispettare il lockdown, non intendono venire meno a questo impegno del ricordo del 25 aprile, perchè non vogliamo, non possiamo dimenticare il sacrificio di migliaia di italiani, caduti per assicurare la libertà di tutti. la libertà nostra e delle future generazioni. Con questo spirito partecipiamo alla celebrazione, convinti che la forza che contraddistingue noi italiani, ci aiuterà a superare questa terribile sfida pandemica”.