Montemagni (Lega): “Evitare agli anziani le code per le mascherine”

“Siccome è risaputo che per contenere il diffondere del coronavirus è fondamentale non uscire di casa, ancora di più se uno ha un’età avanzata probabilmente non è stata una grande idea, quella di costringere pure gli anziani a fare, spesso, delle code in farmacia per ritirare le agognate ed introvabili mascherine”. Lo afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega.

“Tra l’altro, col rischio, viste le tante richieste – prosegue il consigliere – di fare la fila inutilmente ed essere costretti a ritornare il giorno successivo. Insomma per gli ultrasessantacinquenni si poteva, quindi, pensare ad un altro modo per fare avere la dotazione relativa ai dispositivi di sicurezza, puntando, altresì, se possibile, ad un’unica consegna complessiva di quelli riservati ad ogni singolo anziano”.

“È fondamentale evitare ogni tipo di assembramento – conclude la rappresentante del Carroccio – e quindi auspichiamo un immediato cambio di rotta, per far sì che principalmente le persone in età avanzata, non debbano andare incontro a rischi inutili”.