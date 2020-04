Manovra del Comune, centrodestra: “Provvedimenti si riveleranno un bluff”

“La manovra messa in piedi dal Comune di Lucca rischia di essere solo propaganda”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri di opposizione Marco Martinelli e Simona Testaferrata insieme ai consiglieri della lista civica SìAmoLucca Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini e Enrico Torrini, che rivendicano il fatto di aver costretto la giunta e il centrosinistra a fare un passo indietro rispetto alla posizione assunta inizialmente dall’esecutivo sull’impossibilità di ritoccare al ribasso l’imposizione fiscale.

“Bene l’azzeramento della Cosap come da noi suggerito, ma nel suo complesso la manovra economica annunciata da Tambellini è come quella di Conte: inefficace. Il pacchetto di misure varate dalla giunta Tambellini si rivelerà presto un bluff – si legge nella nota degli esponenti dell’opposizione -. Il taglio della tassa sul suolo pubblico pure da noi auspicato è infatti l’unico provvedimento vero, che però andrà ad incidere su una platea limitata di attività e localizzata principalmente nel centro storico, senza dimenticare che questo balzello era stato aumentato dall’amministrazione addirittura del 140%. Non c’è invece traccia dello stop nel 2020 per l’Imu ai proprietari degli immobili affittati agli esercizi commerciali, mentre gli altri provvedimenti annunciati, ovvero il contributo di 600 mila euro per il sostegno all’affitto, e il contributo straordinario di 600 mila euro per abbattere la Taric sono sicuramente qualcosa ma non risolveranno i problemi, rischiando di essere alla fine solo propaganda”.

“Infatti – prosegue la nota – ad ogni impresa presente sul territorio del comune di Lucca (in totale circa 8 mila) arriverà circa 75 euro per l’affitto e 75 euro per la tassa dei rifiuti. Ed anche qualora il Comune individuasse criteri per restringere ad 1/3 del totale la platea delle imprese che avranno diritto ad accedere al fondo, arriverebbe a ciascuna azienda un totale di 267 euro per l’affitto e lo stesso importo per la tassa sui rifiuti”.

Viene giudicato positivamente l’azzeramento dell’imposta di soggiorno e il ticket bus turistici da qui a fine anno ma si tratta di entrate già sfumate in larga parte perché i flussi dei visitatori subiranno purtroppo un probabile contraccolpo. “Venendo al modus operandi utilizzato al solito dall’amministrazione Tambellini – prosegue la nota – ancora una volta l’opposizione è stata tenuta all’oscuro di tutto e non coinvolta, dopo che da tempo aveva offerto la propria collaborazione istituzionale in un momento di emergenza come questo. Inoltre di questa manovra cannoneggiata da Tambellini prima alla stampa e poi (non si sa ancora quando) al consiglio comunale, si ha la conferma che è incentrata su risorse che provengono da anni di razionalizzazioni della struttura comunale, della ottima salute sue partecipate. Tradotto vuol dire che essendo la vendita di azioni Gesam Gas e Luce rientrata tra le operazioni straordinarie del piano di razionalizzazione, l’amministrazione Tambellini potrà mettere in piedi le operazioni annunciate potendo contare anche su questi fondi, checché ne dicano gli esponenti della maggioranza”.

Poi una considerazione finale: “Se questa deve essere la manovra, calcolata in 12 milioni di euro, allora forse è meglio che venga presa in considerazione la possibilità di creare, con quella stessa cifra, un deposito a fondo perduto da destinare direttamente alle aziende fortemente colpite dall’emergenza: in modo da dare un risposta immediata e concreta, individuando dei criteri di priorità”.