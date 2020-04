Montemagni: “Elezioni? Le priorità adesso sono altre”

“I numeri che in questo momento ci interessano maggiormente non sono quelli scritti sul calendario, per ipotizzare quale data verrà scelta per far svolgere le prossime elezioni regionali, ma quelli che, quotidianamente, ci segnalano quanti nuovi contagiati e purtroppo anche deceduti ci sono fra i nostri corregionali a causa del coronavirus“.

Così Elisa Montemagni, capogruppo Lega in consiglio regionale, che continua: “Le priorità, a nostro avviso sono altre e sicuramente più importanti di aprire un contenzioso se sia meglio chiamare alle urne i toscani a settembre o a ottobre“.

“I cittadini – precisa l’esponente leghista – puntano, giustamente ed innanzitutto a preservare la propria salute e quella dei loro familiari e crediamo che non si appassionino, ad oggi, granchè per conoscere quando si voterà. E’ chiaro – sottolinea la rappresentante del Carroccio – che la Lega voglia ed abbia tutte le potenzialità per spodestare il Pd dopo decenni di malgoverno ed una malagestione complessiva nell’era del Covid19, ma mentre registriamo decine di anziani morti nelle Rsa, dibattere su quando sia meglio votare ci sembra davvero fuori luogo ed irrispettoso verso i tanti toscani in difficoltà, anche dal punto di vista economico”.