Simonini (Cambiamo!): “Rimborsare gli abbonamenti del trasporto scolastico”

Rimborso degli abbonamenti annuali per il trasporto scolastico. A chiederlo è il coordinatore provinciale di Cambiamo! Simone Simonini. “In questo momento di lockdown – ha dichiarato Simonini – su segnalazione di molte famiglie, mi sono attivato per capire se vi fossero le condizioni per veder rimborsati gli abbonamenti di trasporto annuali per gli studenti in merito ai mesi di chiusura delle attività scolastiche”.

“Ho chiesto delucidazioni ad alcune società – spiega Simonini – senza avere però nessuna garanzia di fattibilità. Di fatto, al momento, non è prevista nessuna modalità di rimborso, anche se è consigliabile per le famiglie interessate, inviare alle società di trasporto una richiesta con pec o raccomandata, allegando copia del tesserino (per il mezzo di trasporto bus) insieme all’abbonamento già versato, inserendo come causale di essere rimborsati a causa della chiusura delle scuola per la situazione covid-19″.

“La speranza – conclude Simonini – è quella che le società di trasporto, unitamente alla Regione Toscana, vadano incontro alle famiglie riconoscendo la differenza su gli abbonamenti pagati e mai consumati”.