Colucci: “Servono interventi per incentivare il turismo a Lucca”

“La giunta Tambellini ha previsto alcune iniziative apprezzabili per far sopravvivere l’economica locale, ma se fosse stata annunciata anche una seconda parte di interventi per la ripartenza delle nostre principale attività, quindi turismo, commercio, artigianato, sarebbe stato perfetto“. Lo affermano i riformisti toscani per Italia Viva.

“Mancano interventi per incentivare le presenze turistiche, con cui vivono centinaia e centinaia le imprese e professioni di accoglienza, di commercio e di artigianato – dice Francesco Colucci – Per la ripresa del turismo estero occorrerà aspettare ancora alcuni mesi, ma per il turismo Italiano si deve operare subito nella promozione, proponendo agevolazioni e vantaggi, a chi sceglie Lucca, per le sue vacanze estive, che ci saranno che ci saranno, grazie ai contributi del Governo per le vacanze in Italia e le difficoltà logistiche del turismo balneare”.

“Noi riformisti abbiamo dato alcune indicazioni, molte altre possono essere attuate, l’importante è avere proposte competitive sul mercato del turismo interno, dove tutti le città d’arte saranno presenti, con le loro offerte – afferma -.La giunta Tambellini in questi anni poco si è impegnata nella promozione, ma il turismo tirava da sé: adesso ci vuole un cambio di passo e di mentalità. Non vorrei che vi siano dei nostalgici della Lucca chiusa e bigotta conosciuta fino al 1990, quando iniziò a sbocciare la Lucca attuale, internazionale, aperta al mondo, con decine di eventi culturali di valenza europea. Restiamo in attesa di decisioni della giunta per il rilancio della proposta turistica 2020 per il mercato italiano e 2021 per il mercato estero”.

“Cerchiamo di salvare i principali eventi previsti: i Comics perché non è pensabile che a novembre si possa essere ancora in questa situazione, saremmo tutti morti di fame, ma anche Murabilia, il Settembre lucchese, il Desco. Dobbiamo rilanciare subito il mercato antiquario e le aperture commerciali del terzo week end del mese, gli eventi pucciniani del museo e i concerti di Puccini e la sua Lucca – conclude Colucci – per i quali proponiamo un aiuto per spostarli all’aperto e forse anche renderli gratuiti, in una parte di piazza Napoleone, con un palco ridotto, in sostituzione del Summer, di cui auspichiamo una versione diversa in autunno-inverno”.