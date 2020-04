Coronavirus, continua la raccolta alimentare di Casapound per i lucchesi in difficoltà

CasaPound continua la raccolta alimentare per i lucchesi in difficoltà: “In questo periodo – si leggwe in una nota – di emergenza e blocco del paese, Casapound continua a fornire un aiuto concreto alle famiglie italiane in difficoltà tramite la consegna della raccolta alimentare, come facciamo ogni mese da più di cinque anni”.

“Normalmente – continua CasaPound – raccogliamo i generi alimentari presso le nostre sedi, grazie al contributo dei tanti lucchesi che apprezzano il nostro operato. Tuttavia, a causa di questa emergenza e per evitare il rischio contagio, ci siamo attivati mettendo a disposizione il seguente iban, IT85 M36 0810 5138 2843 4488 4345, intestato a Luca Giambastiani o tramite PayPal dove tutti possono fare la propria donazione, con cui faremo direttamente noi le spesa che poi consegneremo a domicilio delle famiglie aiutate”.

“In un momento storico come questo – conclude la nota – un movimento come il nostro da sempre affianco degli italiani in difficoltà non poteva rimanere a guardare. A maggior ragione non potevamo deludere le famiglie che aiutiamo ogni mese”.