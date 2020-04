Giglioli: “Gli sgomberati dal fondo indirizzati ai dormitori comunali”

“Il Comune di Lucca non butta in strada nessuno”. Con queste parole l’assessore al sociale Valeria Giglioli risponde alle critiche arrivate da Palp Lucca relative allo sgombero del fondo di via dell’Angelo Custode: gli inquilini sono stati indirizzati ai dormitori comunali.

L’amministrazione, spiega Giglioli, “non procede a sgomberi senza aver pianificato prima come accogliere le persone, soprattutto in una fase di emergenza come questa.

La Asl ha chiesto lo sgombero immediato perché le condizioni igieniche e di sicurezza erano insostenibili”.

“Abbiamo già specificato questa mattina che il Comune ha indirizzato l’accoglienza delle persone sgomberate dallo stabile di via dell’Angelo Custode 33 verso i dormitori comunali. Dalle notizie che abbiamo dalla polizia municipale nel luogo dello sgombero non erano presenti famiglie né bambini”.