Liberazione, Lenci (Psi): “Consigli comunali aperti per celebrare il 25 aprile”

“L’anniversario della Liberazione per i socialisti è un momento fondativo dell’identità del nostro Paese e il Psi si schiera, accanto agli ultimi testimoni delle lotte partigiane, contro le destre che cercano, in maniera ignobile e sguaiata, di mettere in discussione l’impegno degli italiani nella battaglia contro il nazisti e la dittatura fascista, in nome di sovranismi e neofascismi fuori dalla storia, che non possono avere cittadinanza nella Repubblica italiana nata dalla Resistenza”. Lo dichiara Rossano Lenci, segretario provinciale del Psi.

“La memoria delle lotte di ieri e le testimonianze di oggi, non potendosi esprime come negli anni passati nelle manifestazioni pubbliche, visto il momento di grande difficoltà del paese dovuto alla pandemia del coronavirus – dice Lenci – ci vedrà impegnati nei prossimi mesi nel richiedere a tutti i sindaci della provincia dei consigli comunali aperti (ovviamente virtuali, ndr) alla partecipazione dell’Anpi e dei cittadini per manifestare l’importanza di questa ricorrenza per la storia del nostro paese“.