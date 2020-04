Palp Lucca: “Inquilini del fondo dormitorio sgomberati senza alternative”

Inquilini del fondo-dormitorio in via dell’Angelo Custode sgomberati “senza alcuna alternativa abitativa”. E’ l’accusa che Palp Lucca lancia al Comune dopo che ieri un loro esponente (ed ex inquilino della struttura) aveva denunciato lo stato di degrado in cui le persone vivevano all’interno.

“Stamani – scrive Palp – sono state buttate fuori, senza alternative abitative, nel momento in cui a tutti viene ordinato di stare a casa. Persone in situazioni di emergenza psico-fisica, che hanno davvero bisogno di tutta la cura e la solidarietà indispensabili in questo momento, ma che oggi da un momento all’altro si trovano in mezzo a una strada. Perché in queste situazioni le prime a pagare per reati altrui sono le vittime”.

“Perché – si chiede Palp – non è stato previsto un piano di emergenza per accogliere queste persone prima di procedere allo sgombero? Qualche giorno fa al Foro Boario è stato aperto un dormitorio di emergenza, 14/15 posti in parte già occupati che sia aggiungono ai dormitori pieni da prima dell’emergenza covid-19. Perché non si ricorre anche all’apertura del dormitorio in via Carlo del Prete che in inverno, durante l’emergenza freddo, ospita alcuni posti letto?”

“Rivolgiamo queste domande all’amministrazione e in particolare all’assessora Giglioli, che proprio ieri parlava di una città della cura e della solidarietà. Ribadiamo – proseguono da Palp – la necessità di indagini serie e controlli stringenti sugli affitti a nero, ma con la sicurezza per gli inquilini di essere accolti in soluzioni abitative dignitose, attraverso l’uso di immobili comunali o, se necessario in una situazione emergenziale, espropriando residenze sfitte di proprietà di istituti finanziari, fondi d’investimento speculativi, enti religiosi. I dormitori non vanno bene se non come soluzioni tampone per 1-2 notti: tutti, ma in particolare le famiglie con bambini, hanno bisogno di abitazioni”.