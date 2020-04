“La Resistenza non è ancora finita!”, diretta Facebook con la Gioventù federalista europea

Domani (25 aprile) in occasione della Festa della Liberazione, la Gioventù federalista europea toscana ha deciso di organizzare una diretta Facebook, dal titolo La Resistenza non è ancora finita!, con lo scopo di ricordare, analizzare e perpetuare i valori della Resistenza e della democrazia.

“Rifletteremo – dicono dal movimento – sull’importanza e il grande valore della lotta partigiana e su cosa significhi dare la vita per la conquista della libertà e della democrazia, grazie alla testimonianza di chi da giovane vi ha preso parte. Oggi l’Unione Europea deve agire in modo solidale, come una comunità, riappropriandosi di quei valori, propri della Resistenza, che l’hanno fatta nascere, proseguendo in quel percorso di integrazione politica ed economica, immaginato da chi guerra e totalitarismo li aveva vissuti”.

“Insieme ai nostri ospiti – spiegano – il giorno della Liberazione parleremo di come la lotta per la democrazia in Europa è ancora attuale, sopratutto ai tempi delle restrizioni e degli stati di emergenza obbligati dalla più grande crisi sanitaria, economica e civile dal Dopoguerra”.

Dopo i saluti di Saverio Tommasi di FanPage ci saranno le testimonianze “resistenti” di Enrico Pieri e Fortunato Menichetti.

Intervengono: Antonella Braga (Università degli Studi di Pavia) e Luca Bravi (Università di Firenze). Conclusioni di Camilla Brizzi (Segretario Gfe Toscana). Modera Sara Bertolli (Comitato federale del Movimento federalista europeo)